Download por tempo limitado - Link - Estadão

Gui Amabis disponibiliza seu segundo álbum gratuitamente, mas só durante um mês

SÃO PAULO – Quando Gui Amabis lançou seu primeiro disco solo, Memórias Luso Africanas, no ano passado, seguiu uma tendência de artistas próximos a ele e colocou o disco para download gratuito. Agora, lançando Trabalhos Carnívoros, segundo registro solo, resolveu mudar a estratégia.

Download grátis sim, ilimitado não. Posto para download na semana passada, o segundo lançamento do compositor, cantor, arranjador e produtor, fica disponível gratuitamente somente até o dia 17 de novembro.

FOTO: REPRODUÇÃO

Para Amabis o novo método é uma forma de premiar quem ficou atento ao seu trabalho. “É legal, meu primeiro disco tá lá, mas esse vai ter produtos, vai ter o CD, vai ter o vinil – acho que o download grátis é um presente para quem ficou mais atento e também para essas pessoas poderem espalhar a música”, afirma o compositor, que também trabalha com trilhas – fez a de Bruna Surfistinha, Senhor das Armas, entre outros filmes.

Ele mesmo não faz download, nem legal e nem ilegal. Só baixa música quando os amigos disponibilizam e lhe passam o link. “Mas não sou contra quem baixa, não acho que quem faz isso tem que ser preso. Sou da época do cassete, a gente fazia a mesma coisa.”

Linha de frente

Não é só a forma de distribuir o disco que mudou, em Trabalhos Carnívoros Amabis assume a linha de frente e é o cantor do álbum. No anterior ele havia deixado a função para outras vozes, entre elas Criolo, Lucas Santtana, Tulipa Ruiz e Céu.

“Sentia que o disco precisava de muitas vozes porque trava desse tema da mestiçagem e da mistura de culturas, então eu conseguia ouvir as vozes antes de gravar e sacar que ia ficar interessante. Nesse segundo disco achei que não tinha muito a ver. É um disco que não tem uma tema, são canções. Fala de amor, de biologia, de religião. Fala de vários temas ligado a vida e as experiencias maiores.”

Ao contrário do primeiro, que levou anos, o segundo disco veio rápido. Foi gravado em março com músicas feitas entre o final de 2010 e o de 2011. Amabis conta que aproveitou o tempo livre de gravações junto com Regis Damasceno, que assina com ele a produção.

Na capa o desenho do quadrinista gaúcho Rafael Grampá veio por convite de Amabis. “Ele já tinha gostado primeiro e eu gostava dos quadrinhos dele”.

Em breve

Sempre ocupado, Amabis já está produzindo um disco para o ano que vem e cuidando da trilha de uma comédia com direção de José Wilker. Os shows do disco novo devem começar esse ano ou no próximo, ele ainda não sabe, para breve garante o lançamento do clipe da faixa “Pena mais que Perfeita”

Trabalhos Carnívoros pode ser baixado no site oficial de Gui Amabis.