Drones são usados em espetáculo de dança no Japão - Link - Estadão

SÃO PAULO – Até agora temos visto muitos usos práticos dos drones no dia a dia, de monitoramento de plantações a filmagens de comerciais. Mas há poucos registros de um uso artístico desses veículos aéreos.

Pois agora uma companhia de dança do Japão incorporou no seu espetáculo três drones quadricópteros, cada um levando uma pequena pirâmide. Os aparelhos voam acima e ao redor dos bailarinos, resultando em um número inovador e plasticamente belo.

A companhia se chama Eleven Play e o espetáculo com as máquinas foi feita em parceria com o artista e hacker Daito Manabe.

Além dos drones, outra tecnologia empresada pela apresentação são projeções com vídeo mapping.

Veja o vídeo do número com drones abaixo: