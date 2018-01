Dropbox do Google pode ser lançado em breve - Link - Estadão

Sistema de armazenamento de arquivos online do Google pode ser lançado em abril, de acordo com o GigaOm

SÃO PAULO – O Google pode estar mais próximo de lançar um sistema de armazenamento online de arquivos, semelhante ao Dropbox. A informação foi publicada nesta terça-feira, 27, pelo blog GigaOm. Fontes próximas do site disseram que o lançamento pode ocorrer já em abril.

Lançamento do Google Drive pode ocorrer na primeira semana de abril. FOTO: KRISHNENDU HALDER/REUTERS – 6/2/2012

O rumor sobre o serviço, que tem sido chamado de Google Drive ou GDrive, não é novo e se desenrola desde 2006. Em janeiro, uma reportagem do Wall Street Journal retomou o assunto, alegando que o lançamento do serviço estava próximo.

Atualmente o Google já tem serviços que armazenam arquivos, mas eles não operam de forma sincronizada com o computador e integrados entre si, como seria a proposta do Google Drive. O Picasa, por exemplo, permite guardar fotos online e o Google Docs também possibilita que o usuário faça o upload documentos e arquivos online.

“Se tudo ocorrer como planejado, desta vez devemos vê-lo (o GDrive) de verdade. Eu ouvi que este grande dia será em algum momento na primeira semana de abril de 2012″, escreveu o jornalista Om Malik, fundador do GigaOm.

Segundo ele, o GDrive vai oferecer 1 gigabyte (GB) de espaço de armazenamento gratuitamente. O Dropbox, um concorrente forte já estabelecido, oferece 2 GB gratuitamente. Quem quiser mais espaço no GDrive, poderá comprar. Ele também vai funcionar com o Google Apps, plataforma de aplicativos do Google para empresas, de acordo com o site.