Dropbox pode chegar a receita de US$1 bi este ano - Link - Estadão

Dropbox Aplicativos de armazenamento também possuem funções de download de conteúdo, para permitir o acesso aos documentos mesmo fora da internet. No Dropbox, basta localizar a pasta que você quer baixar, clicar nas reticências e fazer o download. No Google Drive, é só abrir o menu do arquivo e ativar o ícone de “disponível off-line”.

Leia mais Montblanc cria caneta que tem 'memória'

A empresa de armazenamento em nuvem Dropbox está prestes a alcançar uma receita anual que ultrapassa US$ 1 bilhão, afirmou o presidente executivo do grupo, Drew Houston, durante um evento nesta segunda-feira, 30.

Conhecida pelo serviço de mesmo nome, a empresa sediada em San Francisco, na Califórnia se esforçou para mudar de rota. "Nós redesenhamos o Dropbox do zero", disse Houston.

Fundada há dez anos, o Dropbox apostava em ser um serviço de armazenagem na nuvem para qualquer pessoa guardar fotos, música e outros documentos. No entanto, seu negócio se tornou algo comum, oferecido por gigantes de tecnologia como Google, Microsoft e Amazon.

Nesta segunda-feira, o Dropbox lançou o Paper, uma nova ferramenta que permite a sincronização de arquivos e a colaboração no ambiente de trabalho. Com o novo aplicativo, a empresa tenta conquistar o mercado corporativo, obtendo mais receita, além de ter mais segurança quanto à sua estabilidade.

O aumento da receita pode ajudar o Dropbox a justificar seu valor de mercado de US$ 10 bilhões e deixar a empresa mais próxima de fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ainda neste ano. Hoje, o Dropbox tem 500 milhões de usuários em todo o mundo – apenas 200 mil deles, porém, são assinantes do serviço. Até aqui, a empresa já captou US$ 600 milhões em rodadas de investimento.

Caso de fato conquiste US$ 1 bilhão em receita anual, a empresa se tornará duas vezes e meia maior que seu principal rival, a Box, que tem cerca de US$ 400 milhões em receita anual.