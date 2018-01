Drumbeat em SP - Link - Estadão

Acontece no próximo fim de semana em São Paulo mais uma edição do Mozilla Drumbeat, encontro capitaneado pela Fundação Mozilla que tem o objetivo de desenvolver projetos para fortalecer a liberdade na internet.

O Drumbeat foi lançado no Brasil em março, com a presença do próprio Mark Surman, diretor executivo da Fundação e responsável pelo projeto. Na época, ele foi entrevistado pelo Link.

Não há nenhum pré-requisito para a participação: a organização espera reunir tanto desenvolvedores e pessoas já ligadas na web quanto jornalistas, designers, advogados, políticos e quem mais tiver vontade de trocar ideias sobre cultura aberta.

Essa é a quarta edição do evento no Brasil. Além da primeira edição paulista, também foram realizados encontros em Florianópolis e Maceió.

O evento acontece no sábado, 12 de junho, Sesc Vila Mariana. Saiba mais.