DSi XL vem aí - Link - Estadão

A Nintendo deve lançar seu mais novo console portátil nos Estados Unidos no final de março, informou a fabricante de videogames japonesa nesta quarta-feira, 24.

O Nintendo DSi XL chegará às prateleiras nos EUA em 28 de março, a 189,99 dólares. O aparelho conta com duas telas, maiores que as dos modelos de DS atualmente no mercado.

O DSi XL já está disponível no Japão.

A Nintendo, fabricante do popular console Wii, é a maior vendedora de consoles nos EUA. Segundo o centro de estudos do setor NPD, a Nintendo vendeu cerca de 420 mil unidades do DS em janeiro.

Já sua principal concorrente, Sony, vendeu cerca de 100 mil unidades de seu console portátil PSP no mês passado.