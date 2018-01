Duas horas na internet - Link - Estadão

O que acontece em duas horas na internet? Vinte e cinco mil pessoas entram no Twitter. Cinco milhões de status no Facebook são atualizados. Cento e sessenta e sete milhões de vídeos são vistos no YouTube.

Petra Neiger, blogueira e funcionária da Cisco, se baseou nas duas horas de voo entre San José e São Francisco, ambas nos EUA, para levantar algumas estatísticas sobre o que se passa na web durante este intervalo de tempo.

Eis o resultado:

—-

