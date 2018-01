DuckDuckGo renova visual e se aproxima do Google - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dos buscadores alternativos ao Google que mais ganharam popularidade por defender a privacidade, o DuckDuckGo, anunciou que deve estrear no mês de junho uma versão com novo visual e mais funcionalidades. Com a atualização, o site mantém a simplicidade, mas torna os resultados mais inteligentes e visualmente atraentes.

“Com esse nova versão do DuckDuckGo focamos em dar respostas inteligentes e refinamos o visual”, escreveu o CEO Gabriel Weinberg em um post. “Acrescentamos muitos recursos que vocês pediam como imagens, sugestões automáticas, lugares e mais. Claro, sua privacidade também está protegida”, disse sem mencionar a opção de buscas por vídeos e por produtos.

Como exemplo dos novos recursos disponíveis, alguns deles já presentes no Google, Weinberg cita a função de dicionário do buscador (dando o significado de uma palavra em uma faixa anterior aos resultados da busca tradicionais), a opção de busca por imagens (exibindo uma espécie de galeria sobre os resultados), vídeos (ao clicar, uma mensagem aparece avisando se o site permite navegação anônima ou não e permite que o vídeo seja executado na tela do buscador) e sugestões de lugares (em uma parceria com o Yelp).

A versão beta aguarda sugestões de melhoria pelos usuários até o lançamento do novo site no mês que vem. Até lá, já avisam que nem todas as configurações estão funcionando perfeitamente, não são todos os resultados instantâneos que estão funcionando e que a versão para Internet Explorer 8 está instável.

Dando este passo, o DuckDuckGo – um dos buscadores nativos do software de navegação anônima Tor – vai deixando para trás o seu visual simples e pouco atraente e passa a se “profissionalizar”, tornando-se um player cada vez mais competitivo com os buscadores tradicionais, tendo ainda a principal vantagem de ter como apelo ao usuário o fato de não monitorar atividades nem guardar seus registros de uso. Em janeiro, o buscador anunciou ter batido o recorde de 1 bilhão de buscas em 2013 – valor que nem se compara aos 2 trilhões de Google, dono de mais de 90% do mercado de buscas, mas representou um grande avanço.

Para testar o buscador com o novo visual, acesse next.duckduckgo.com. Gostou? Achou mais bonito do que o do Google ou demais buscadores? Comente e dê a sua opinião.

Busca por restaurantes italianos em Nova York

Vídeos podem ser executados na página do buscador