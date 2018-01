'Duke Nukem Forever': agora vai? - Link - Estadão

Um dos games mais esperados e adiados de todos os tempos, Duke Nukem Forever deve ser lançado em 2011, segundo um comunicado das produtoras do game, 2K Games e Gearbox Software, divulgado nesta sexta-feira, 3.

“Duke Nukem, o personagem da indústria de entretenimento interativo mais irreverente e citado de todos os tempos, (…) vai de novo salvar a Terra e nossos bebês da horda de alienígenas invasores”, diz o comunicado.

Segundo as empresas, os participantes da feira Penny Arcade Expo, que começa nesta sexta-feira em Seattle, Estados Unidos, poderão ver em primeira mão uma versão jogável do game. Os primeiros vídeos já estão sendo publicados no YouTube.

O Duke Nukem Forever, em produção desde 1997, já teve o lançamento anunciado diversas vezes — sempre sendo adiado.

Agora, as empresas parecem comprometidas em lançar o game no ano que vem para Playstaion 3, Xbox 360 e PC.