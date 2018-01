Durante negociações; Google aumentou oferta por Motorola - Link - Estadão

Da primeira oferta até o fechamento do negócio, Google aumentou sua proposta em 33%, chegando a US$ 12,5 bilhões

Xoom, o tablet da Motorola que roda Android Honeycomb. FOTO: Beck Diefenbach/Reuters

Após duas semanas de negociações entre as duas companhias, o Google aumentou sua oferta pela Motorola Mobility em 33%, chegando a US$ 12,5 bilhões, de acordo com o documento arquivado na Securities Exchange Comission (SEC, o órgão regulador do mercado norte-americano) nessa terça-feira, 13.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Google originalmente ofereceu US$ 30 por ação da Motorola no dia 1o de agosto – mas, eventualmente, pagou US$ 40.

No dia 5 de agosto, um dos consultores da Motorola no negócio sugeriu que a companhia rejeitasse a oferta inicial e buscasse uma proposta de US$ 43,50 por ação, de acordo com documento arquivado na SEC.

Em 9 de agosto, o Google voltou com uma oferta de US$ 37 por ação, mas o presidente executivo da Motorola, Sanjay Jha, disse que estava preparado para recomendar que a companhia considerava uma oferta de US$ 40,50 por ação, ou mais alta. No mesmo dia, o Google aumentou sua oferta para US$ 40,50 por ação.

As companhias finalmente anunciaram a fusão no dia 15 de agosto a US$ 40 por ação da Motorola.

/ REUTERS