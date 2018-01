E a festa começa de novo - Link - Estadão

As filas para entrar na Campus Party começaram logo cedo. O analista de suporte João Antônio de Souza Silva, de 20 anos, foi o primeiro a chegar, às 6h. “Queria pegar o melhor lugar entre as barracas”, diz ele, que veio com uma “caravana” de 5 pessoas e tirou férias do trabalho só para vir à Campus Party. “No ano passado não consegui.”

Às 12h – início da entrada dos campuseiros -, a fila estava gigantesca, com a galera deitada no chão, comendo e, lógico, carregando seus computadores e malas para passar uma semana sem se desconectar.

E eu e a Juliana, a partir de agora, entramos na onda e ficaremos até o dia 25 sem desconectar os fios do PC. Confira as novidades aqui pelo blog – temos surpresas… Aguardem. E não esqueçam de comentar e de ajudar-nos a cobrir este que é o maior evento de tecnologia no Brasil.