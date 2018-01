E agora? O nome 'iPad' já tinha dono - Link - Estadão

Está vendo esse aparelho? É o iPad: um dispositivo equipado com Windows CE que serve para monitorar estoques e ajudar lojistas. A Fujitsu registrou o nome nos EUA em 2003 e, agora, reivindica seus direitos sobre a marca.

Segundo o NY Times, o Escritório de Marcas e Patentes dos EUA listou o nome iPad como abandonado no começo de 2009, mas a Fujitsu o teria recuperado ainda no ano passado.

Edgard Pennington, advogado da Fujitsu, disse que ainda não houve contato entre as empresas. Segundo ele, um advogado desconhecido entrou com um pedido no dia 16 de janeiro para obter o registro sobre a marca iPad. “Agora entendemos porque”, disse ele.

A Apple tem até o dia 28 de fevereiro para apresentar seus argumentos.