E com vocês; os chuveiros - Link - Estadão

E com vocês; os chuveiros

Pessoal, vocês me pediram e eu, sorrateiramente, tirei fotos hoje de madrugada no banheiro de lona onde estão os chuveiros. Lógico que com a preocupação de não expor ninguém nessa situação “delicada”. Pela segunda vez, encontro o banheiro com o chão marrom… Ô organização, um paninho ou limpeza mais constante não iria mal não né?

13/02/2008 | 13h12

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo