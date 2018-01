E-commerce cresce 24% no Brasil - Link - Estadão

Setor de eletrodomésticos liderou as vendas online, seguido por moda e acessórios, beleza e medicamentos

SÃO PAULO – As vendas no comércio eletrônico brasileiro neste ano devem atingir 28 bilhões de reais, crescimento de cerca de 24% sobre os 22,5 bilhões de reais faturados em 2012, informou nesta quarta-feira, 20, a empresa especializada em dados do setor, e-bit.

“A tendência é que o ano apresente resultado melhor que 2012 em virtude da retomada do crescimento econômico e da aceleração das vendas de dispositivos móveis como tablets e smartphones”, afirmou a e-bit. Os dados não incluem serviços e ofertas de sites de compras coletivas, por exemplo.

O resultado do ano passado foi impulsionado pelo desempenho de vendas no segundo semestre, que concentrou datas comemorativas como Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal – data mais importante para o varejo -, além da edição brasileira da Black Friday, cujas vendas somaram 243,8 milhões de reais em 24 horas. O faturamento do comércio eletrônico no Natal de 2012 atingiu 3,06 bilhões de reais.

No ano passado, o setor de eletrodomésticos liderou as vendas online, com 12,4% do total, seguido por moda e acessórios (12,2%) e saúde, beleza e medicamentos (12%). /REUTERS