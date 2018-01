E depois do anúncio do Plano Nacional de Banda Larga? - Link - Estadão

Dois dias antes do anúncio do governo, a Cisco, gigante mundial na área de infraestrutura de internet, divulgou pesquisa que aponta crescimento quase três vezes maior da internet 3G em comparação com a banda larga fixa no Brasil. Assim, fica a pergunta: não seria o caso de atingir a universalização por meio da internet móvel (3G, satélite ou rádio), que não exige um aparato físico (como quilômetros de cabos) e tem alcance maior?

Augusto Gadelha, secretário de política e informação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), informa que as opções de internet móvel são “ações complementares”. Visando justificar a escolha do governo de privilegiar a conexão fixa, Gadelha cita um motivo olhando para hoje e outro pensando no futuro: “O transporte de vídeo é muito pesado e através de móveis ele não se faz de forma tão adequada quanto a fixa. Além disso, temos a questão da ultra banda larga, que daqui alguns anos será feita pela conexão de cabos”.

Já Anderson André, diretor da Cisco, vê sim a internet 3G ou a rádio como uma boa opção, “por serem sistemas mais fáceis de levar a lugares distantes”. Mas olhando para a questão de forma mais prática, André acha que a solução é uma junção entre governo e empresas: “Talvez a solução seja uma parceria entre governo, provedor local e empresas da região que patrocinem e entrem no negócio. Eu espero que o governo consiga levar essa infraestrutura para os locais mais distantes, seja com a revitalização da Telebrás, seja com outro projeto”.

ENTREVISTAS

Anderson André, diretor da Cisco

O crescimento da internet móvel não teria sido tão grande pelo fato da Telefônica ter ficado alguns meses sem poder vender o Speedy?

Claro que a Telefônica não vender o Speedy influenciou, mas pouco. As pessoas que procuram o 3G o fazem porque não tem opção: ou moram em lugares que a banda larga fixa não chega ou precisam de internet sempre à mão Não são o mesmo público.

A última meta estipulada pela Cisco previa que em 2010 o Brasil teria 15 milhões de conexões de banda larga, o que foi até superado. Vocês têm uma nova meta?

Sim, mas ela ainda não foi definida. A internet tem penetração em 6% da população brasileira. Uma pesquisa do Banco Mundial mostra que, pelo nosso PIB per capita, isso deveria ser de no mínimo 12%. Ou seja, dá para crescer muito aí.

Augusto Gadelha, secretário do MCT

Em muitos países, bandas com menos de 1 mega nem são consideradas largas e o Plano Nacional propõe conexões de até 784k. O Governo pensa em aumentar a velocidade das conexões?

É uma questão de alocação de recursos. Tendo recurso, é claro que investiríamos numa banda mais larga. O problema todo é o que fazer com os recursos existentes. Quanto o País pode dispor de recursos para colocar em um plano de banda larga? Isso é na verdade uma opção entre a cobertura da banda larga e a velocidade. Se você quer concentrar em alguns poucos centros, você pode aumentar a velocidade. Se você quiser fazer uma cobertura mais ampla, vai ter que diminuir a velocidade. Isso é uma decisão política de não levar internet tão veloz, mas levar internet para mais lugares. No futuro o objetivo é que essas conexões sejam mais velozes.