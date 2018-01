E essa foto no perfil de Eric Schmidt? - Link - Estadão

Esse sorridente senhor vestindo um colete à prova de balas é Eric Schmidt, presidente do Google. E essa é a foto do perfil dele no Twitter.

Segundo Nick Bilton, do New York Times, a foto foi feita durante a recente viagem de Schmidt ao Iraque. O TechCrunch apontou a mudança no visual: o presidente do Google quer mudar a imagem velha e corporativa por essa, um pouco mais… moderninha.

Schmidt entrou para o Twitter há apenas um mês. Segundo o TechCrunch, ele usou primeiro o nome @eschmidt0, mas depois mudou para o definitivo @ericschmidt.