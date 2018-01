e-Lixo - Link - Estadão

A reciclagem de lixo tecnológico é, além de necessária para a manutenção do meio ambliente, um bom negócio. Países do terceiro mundo são vorazes consumidores do lixo vindo de países como EUA, Japão e Reino Unido.

Apesar da Convenção da Basileia, instituída pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, proibir o envio de cargas tóxicas para países pobres ou em desenvolvimento, muitas cargas de lixo tecnológico acabam atravessando os oceanos.

A China é um consumidor voraz de lixo tecnológico. Garrafas PET, eletrônicos, tudo serve como matéria prima barata para as indústrias. Em vez de gastar energia e recursos na obtenção dos insumos, como plásticos, cobre, alumínio e prata, é muito mais econômico explorar a mão de obra barata na obtenção desses materiais diretamente do lixo.

As garrafas PET, por exemplo, são transformadas em cintas plásticas utilizadas no empacotamento de cargas e fibras de enchimento de brinquedos de pelúcia.

A cidade chinesa de Guiyu, na província de Guangdong, é um pesadelo ecológico. Lá fica o fica o maior depósito de lixo tecnológico do mundo. Há 5 horas de carro de Hong Kong, a cidade não se presta para a agricultura. Como fonte de renda, a reciclagem rapidamente se tornou uma saída.

O governo local tem se esforçado em melhorar as condições do local, mas é comum ver nas ruas pessoas queimando placas de componentes em fogareiros para extrair o chumbo. A simples inalação dos vapores emitidos pode causar paralisia, E ninguém usa proteção.

Apesar do processo de reciclagem retirar do ambiente elementos potencialmente perigosos, o manejo inadequado dos materiais acaba sendo mais danoso. O próprio chumbo, que é inerte quando combinado com outros metais, se torna um problema de saúde pública quando liberado pelo calor. Além de danos neurológicos, o chumbo pode causar várias doenças ósseas.

Existe uma diretiva internacional que bane o uso de materiais perigosos em produtos tecnológicos. Para vender no mercado europeu, as empresas precisam se adequar à essas normas.

Mas, além de poucas indústrias se capacitarem para o processo de fabricação mais limpo, existe uma infinidade de produtos antigos que precisam de destinação.

Cádmio e mercúrio são alguns dos materiais que a diretiva RoHS bane, mas seu uso ainda é corrente em vários países que não visam exportar para o mercado europeu.

A China não só utiliza largamente tais elementos como também acaba obtendo esses materiais diretamente do lixo.

Enquanto a comunidade internacional não se mobilizar para diminuir o consumo de produtos que utilizam materiais perigosos, a quantidade de lixo tóxico só vai aumentar.

Empresas como a Apple, que decidiu utilizar apenas materiais verdes em seus produtos, utilizam sua força de mercado de forma positiva.

Se o consumidor vai conseguir entender que o preço mais alto que alguns produtos têm também trazem responsabilidade ambiental e social, só o futuro dirá.

Com informações do Greenpeace