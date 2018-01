E-mail falso do Netflix tenta roubar dados de internautas - Link - Estadão

SÃO PAULO – A empresa de segurança AVG Technologies emitiu um alerta de que golpistas estão usando um e-mail falso da Netflix para tentar roubar dados de usuários da internet.

A mensagem é toda ilustrada com o logotipo da Netflix e contém um botão “Clique aqui para verificar sua conta” que leva o usuário para a página de login da Netflix, assim como para as páginas que solicitam dados do cartão de crédito e informações pessoais.

A mensagem diz que o cliente não efetuou o pagamento e exige que os dados sejam confirmados para que o serviço não seja cancelado.

“Raramente as empresas entraram em contato via e-mail sem ser reativamente a uma demanda do consumidor, por isso, é preciso sempre estar alerta a esse tipo de contato espontâneo”, disse, em nota, a AVG.

A empresa orienta que ao receber um e-mail do tipo, o usuário encaminhe a mensagem para phising at netflix.com