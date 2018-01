É mais fácil se apaixonar online - Link - Estadão

As pessoas com acesso à internet em casa têm uma probabilidade maior de estarem em um relacionamento, uma vez que a web ganha cada vez mais importância como local de encontro para os que estão em busca de amor, de acordo com uma pesquisa norte-americana.

Pesquisadores da Universidade de Stanford afirmaram que a internet é especialmente importante para unir casais de pessoas do mesmo sexo e, em breve, poderá substituir os amigos como a primeira maneira na qual os norte-americanos conhecem seus parceiros.

“Embora pesquisas anteriores sobre o impacto social do uso da internet revelaram-se ambíguas sobre o custo social do tempo gasto online, nossa pesquisa sugere que o acesso à internet tem um papel importante a exercer ajudando os americanos a encontrarem parceiros”, disse Michael Rosenfeld, professor associado de sociologia.

O estudo, apresentado no encontro anual da Associação Americana de Sociologia em Atlanta na segunda-feira, mostrou que 82,2% das pessoas pesquisadas que tinham acesso à internet em casa também tinham um cônjuge ou parceiro romântico, em comparação com 62,8% daqueles que não tinham acesso à Internet.

O estudo usou dados de uma pesquisa feita no inverno de 2009 com 4.002 adultos nos Estados Unidos. Pouco mais do que 3 mil deles tinham um cônjuge ou um parceiro romântico.

Rosenfeld e Reuben Thomas, da City University de Nova York, descobriram que a internet é a arena social que sem dúvida vem ganhando mais importância como local onde os casais se encontram.

“É possível que nos próximos anos a internet ofusque os amigos como a forma mais influente de os americanos conhecerem seus parceiros românticos, destronando os amigos da primeira posição pela primeira vez desde o começo dos anos 1940″, afirmou Rosenfeld em comunicado.

Os pesquisadores afirmaram ter descoberto que a internet era especialmente importante para encontrar possíveis parceiros em grupos onde a oferta é pequena ou difícil de se identificar, como nas comunidades gays, lésbicas e de heterossexuais de meia-idade.

Rosenfeld afirmou que, entre os casais que se conheceram até dois anos antes da pesquisa, 61% de casais do mesmo sexo e 21,5 por cento dos casais heterossexuais se conheceram online.

“Os casais que se conhecem online têm uma probabilidade maior de serem casais do mesmo sexo e de alguma forma de formações religiosas diferentes”, disse Rosenfeld.

/REUTERS