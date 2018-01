E o evento começa oficialmente - Link - Estadão

Que robô Quasi que nada. Quem roubou a cena na abertura oficial da Campus Party agora há pouco foi o ministro Gilberto Gil. Primeiro, ele fez interferências vocais na apresentação do instrumento hi-tech ReacTeable, um tipo de mesa hi-tech em que sons vão sendo produzidos conforme fichas vão sendo movimentadas.

A inusitada apresentação de Gil, que improvisou em cima do palco com sons e letras de músicas de sua autoria, levantou a galera. Conseguiu até ofuscar a entrada da bateria da escola de samba Nenê de Vila Matilde, com mulata seminua e músicos à caráter.

Veja vídeo que eu fiz da performance de Gil:

Depois veio a parte dos discursos, que costuma não fazer muito sucesso. Falaram o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e representantes da Telefônica, patrocinadora do evento, e do governo estadual. E quando Gil voltou ao microfone, a platéia, que deixou seus computadores de lado, foi ao delírio.

Primeiro, timidamente, Gil falou de seu conhecido plano de “bandalargar” o País. Mas foi quando o ministro pronunciou “conteúdo livre” que a platéia foi abaixo em aplausos e gritos. “É fundamental a autonomia dos povos. As pessoas estão aprendendo a fazer ‘upload’ em vez de só download”, disse ele, que, depois do pronunciamento, muito aplaudido, disse que “neste ano, há planos de o governo rever a questão de direitos autorais no Brasil.

O que pouca gente viu…

No Campus Party é proibido beber e fumar. Mas na festa VIP, com patrocinadores, pessoas “ilustres” e imprensa, não faltou champanhe, vinho e uisque 12 anos. Tudo muito farto e sem miséria. A certo ponto, os garçons nem serviam mais refrigerantes e água. Só bebidas alcoólicas. Enquanto isso, muitos aproveitavam os cinzeiros fartos para dar suas tragadas.

Assim começou a Campus Party. Já são mais de 2h e este blogueiro irá se recolher à sua barraca para dormir (também sou filho de Deus, né?). Nesta terça, a Campus Party começa “de verdade”. Fique ligado que a gente conta tudo aqui.