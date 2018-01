E o Oscar dos torrents vai para... - Link - Estadão

Apesar de ser o filme mais lucrativo da história do cinema, Avatar não faturou nem o Oscar da vida real, nem o da internet. Na noite deste domingo, 7, o ambicioso épico 3D de James Cameron faturou apenas três estatuetas técnicas – contra seis de Guerra ao Terror, que garantiu Melhor Filme e Melhor Diretor.

Se para você foi uma surpresa não ouvir o nome do filme seguido do clássico ‘The Oscar goes to”, saiba também que ele também não se consagrou na cerimônia virtual promovida pelo site holandês Torrent Freak, o Oscar dos Torrents.

Levando em conta apenas as dez obras que concorriam na categoria Melhor Filme, o site contou cada download como se fosse um voto – o mais baixado ganharia o prêmio. Avatar lucrou mais de US$ 2 bilhões e superou Titanic, mas não foi a obra mais procurada na web, ficando atrás de Distrito 9, produzido por Peter Jackson: 12,6 milhões de downloads contra 11,3 milhões.

Em terceiro lugar, Guerra ao Terror foi baixado apenas 7,9 milhões de vezes. Na cerimônia offline, Distrito 9 não levou a melhor em nenhuma categoria.

