E o Webby Awards vai para... - Link - Estadão

Foi divulgada a lista de ganhadores do Webby Awards 2010, prêmio que escolhe “o melhor da web”. Em cada uma das categorias, de uma lista de cinco indicados, saiu um vencedor por voto popular e um escolhido pela Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais.

O New York Times, grupo que mais ganhou menções este ano, ganhou cinco dos quinze prêmios para os quais foi indicado:o voto popular o fez vencer nas categorias “Notícias”, “Melhor direito autoral” e “Fashion”; a Acedemia o premiou como melhor serviço de notícias móvel e melhor série noticiosa por “Held by the Taliban”.

O site de humor CollegeHumor.com foi o único outro grupo a conseguir cinco prêmios, entre eles, uma animação que parodia a introdução da Pixar.

O Twitter, eleito o melhore acontecimento de 2008 o ano passado, venceu na categoria “Rede Social” pelo voto popular e pela Academia. O microblogging também levou o prêmio de “Melhores práticas”. O Foursquare foi eleito a melhor rede social móvel nos dois tipos de votação. O FarmVille, grande cotado para a categoria “Games” só ganhou no voto aberto ao público e quem levou o título da Academia foi o Record Tripping.

A Academia também premiou o Tumblr como melhor serviço da web, o site do TED em “Eventos” e a New Yorker em “Revistas”.

A festa de premiação acentecerá dia 14 de junho em Nova York e deve manter a regra de os discursos de agradecimento possuírem apenas cinco palavras.