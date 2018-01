É oficial: Tweet"" - Link - Estadão

Por um breve tempo, os usuários do do Twitter passaram, oficialmente, a parar de atualizar seus perfis e começar a twittar. O microblog trocou o botão que fica abaixo da caixa de texto escrito “Update” por “Tweet”. Porém, em pouco tempo o botão volto a se chamar “Update” (?!). O Mashable deu um print do momento que o botão ficou no ar. Confira a reprodução do site norte-americano ai embaixo.

O Twitter considera a palavra tweet como uma marca oficial do site, mesmo ainda não tendo registrado ela. Fica a pergunta: quando o botão muda de vez e começaremos a twittar de forma oficialesca?