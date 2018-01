É para tanto? - Link - Estadão

Por Kevin J. O’Brien, do The New York Times

Em dez anos de existência, a Wikipedia reuniu 18 milhões de verbetes em 279 línguas. É um dos dez sites mais populares da internet. Mas será que é também um tesouro cultural mundial que deve ser protegido, como a cozinha francesa, o tango argentino ou o Grand Canyon?

No longo prazo, a Wikipedia aposta que sim. Na terça-feira, a enciclopédia escrita por todo mundo lançou uma petição global com o objetivo de entrar na lista de patrimônio mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). A proposta, primeira feita por uma entidade digital para entrar nessa lista, tem tudo para gerar controvérsia. “Quem trabalha com patrimônio é conservador, ou não escolheria essa ocupação”, diz Britta Rudolff, consultora em questões de patrimônio e professora na Universidade de Tecnologia de Brandemburgo, na Alemanha. “Eles gostam de lidar com o passado, de modo que alguma coisa que remonte apenas a uma década pode ser contestada”.

A ideia de incluir a Wikipédia na lista do patrimônio mundial surgiu na Alemanha, onde voluntários produziram 1,2 milhão de verbetes, perdendo apenas para as contribuições em inglês. O braço alemão da Wikimedia, ONG responsável pela enciclopédia, lançou a proposta em março em uma conferência global.

A recepção foi entusiástica, disse o cofundador da enciclopédia online, Jimmy Wales. “A ideia básica é que se reconheça que a Wikipedia é este incrível fenômeno cultural global que transformou a vida de centenas de milhares de pessoas”, disse Jimmy, numa entrevista. Para ele, a enciclopédia online tem ajudado a educar as pessoas em todo o mundo.

Jimmy disse ainda que um dos objetivos da iniciativa é divulgar a Wikipedia. “Parte do que estamos tentando fazer é promover a ideia de que esta enciclopédia é um fenômeno cultural”, afirmou. “Muitas vezes, as pessoas pensam em nós puramente em termos de tecnologia quando, na verdade, trata-se de cultura, alta tecnologia e conhecimento”.

A Wikipedia espera conquistar um lugar naquela que é a mais prestigiada lista da Unesco, a do patrimônio mundial, que até agora inclui apenas monumentos históricos e bens naturais, como a Grande Barreira de Coral, na Austrália e a Grande Muralha da China. Caso não o consiga, pode almejar uma inserção na Lista de Bens Culturais Intangíveis, que é menos conhecida e inclui tradições e costumes em risco, como o flamenco espanhol.

Ambos os casos envolvem uma árdua batalha. Será preciso passar por um processo de aprovação complicado e vencer o olhar cético dos consultores da Unesco.

Susan Williams, diretora do departamento de relações da organização com a mídia, em Paris, diz que uma candidatura de uma entidade digital, como é o caso da Wikipedia, seria algo sem precedentes. “Qualquer entidade pode se candidatar. Mas terá dificuldade para atender aos critérios”, afirmou.

E um desses critérios é que a cultura ou a atividade estejam em risco. Segundo Susan Williams, a Wikipedia deveria pensar em se candidatar a uma terceira lista, ainda menos conhecida, a da Memória do Mundo, que reconhece como patrimônio documentos e bibliotecas considerados valiosos.

Essa lista não tem o mesmo prestígio que as outras, que são financiadas mais generosamente e promovidas com mais assiduidade pela Unesco e seus países membros.

Do lado prático, a Wikipedia terá que fazer mais do que apenas reunir assinaturas para sua petição. Com base nas regras da ela precisa encontrar um país que patrocine a sua indicação, seja para a lista do patrimônio mundial,seja para a lista dos bens culturais intangíveis.

Em entrevista, Jimmy Wales disse esperar que a Alemanha patrocine a candidatura da Wikipedia para integrar a Lista do Patrimônio Mundial. Conseguir uma indicação para a Lista dos Bens Culturais Intangíveis será mais difícil. Os Estados Unidos e a Alemanha não são signatários da convenção de 2003 que criou essa lista e, portanto, não podem ser patrocinadores. Mas a África do Sul é signatária e Charlene Foster, que organiza a enciclopédia no país, disse que já está em contato com as autoridades para discutir a possibilidade. Mesmo que o governo apresente a candidatura, não há garantias de que ela será selecionada. Essa escolha é feita por um comitê intergovernamental de 24 países.

Mas Charlene acha que vale a pena tentar: “Somos realistas a respeito”. “Isso nunca foi feito antes. Mas achamos que a contribuição dada pela Wikipédia é um forte argumento por si só”.

// Tradução de Terezinha Martino

—-

Leia mais:

• Link no Papel – 30/05/2011