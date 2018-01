'É preciso discutir a segurança da internet das coisas' - Link - Estadão

Confira um bate-papo sobre ‘Internet das coisas’ e tudo o que esse conceito já trás com ele, como problemas de segurança

SÃO PAULO – De fogões a geladeiras, de carros a detectores de fumaça, é cada vez maior a quantidade de objetos que pode acessar a rede ou se comunicar entre si. A tecnologia também promete trazer maior eficiência a cidades, governos e empresas; mas junto com a novidade surgem questões de segurança. Confira no vídeo uma discussão sobre o assunto que foi destaque do Link desta semana.