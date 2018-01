?É preciso pensar como um gato?; diz autor da bíblia dos LOLCats - Link - Estadão

LOGIN | Martin Grondin,

Criador do projeto colaborativo LOLcat Bible, que virou livro

De onde veio a ideia para o projeto?

Eu vi essa imagem:

Daí decidi começar o site para traduzir toda a Bíblia, já que notei algum interesse na ideia. Rapidamente, ficou claro que não ia ser possível fazer uma imagem para cada página da Bíblia. Então eu instalei o software da MediaWiki para fazer o projeto funcionar. Levou mais ou menos uma semana para criar o LOLCat Bible.

Vocês têm colaboradores suficientes?

O crowdsourcing tem sido o núcleo do trabalho e permitiu o rápido desenvolvimento do texto em LOLCat. De qualquer outra forma, teria sido muito entediante. Temos pouco mais de 2 mil colaboradores do projeto, que variam em nível de qualidade. Se 2 mil pessoas podem praticamente traduzir a Bíblia inteira em um ano, dedicando um pouco de seu tempo, acho que é possível fazer qualquer coisa.

Quais são as características de um tradutor ideal?

Um tradutor fantástico é engraçado, entende as piadas internase e não reduz o texto a algo que se pareça com linguagem de SMS. E precisa entender o texto original. Algumas pessoas passam o texto em um tradutor e isso bagunça tudo, mas fica óbvio que o texto não foi realmente traduzido. Um tradutor ideal realmente entra na cabeça dos gatos… o deserto se trnasforma na caixinha de areia, um lago se transforma na banheirinha, e coelhinhos de areia acabam perseguidos na pela Terra e derrotados.

Há um manual ou uma lista de termos para quem quiser ajudar?

Há uma página de referência dentro da wiki. Contudo, nenhuma regra ou princípio consegue realmente traduzir o que é o LOLSpeak. É preciso usar a imaginação e pensar como um gato. Como regra geral, gosto de olhar para o meu gato e narras o que ele deve estar pensando enquanto faz vários coisas de gato pela casa. A chave é essa configuração mental.

Algum projeto para traduzir outros livros sagrados, como o Alcorão?

O meu site é aberto para todo tipo de ideia e acréscimo. Contudo, devido à natureza anglocentrica do texto e a falta de penetração dele em países com grande população muçulmana, houve pouco interesse em traduzir o Alcorão. Há alguns trechos traduzidos do Livro dos Mórmons, mas também por causa da falta de interessados, a ideia está parada.

Você recebe muitas mensagens de religiosos acusando-o de heresia?

Na verdade, não. Recebi alguns e-mails de pessoas me implorando para parar de blasfemar, mas também recebo alguns e-mails de gente que acha que o LOLCat Bible é uma maneira incrível de fazer as pessoas lerem a Bíblia. Ainda assim, não acho que a Liga Católica ou qualquer grupo tenha tido conhecimento desse projeto e não imagino que eles gostariam da ideia.

Alguma ameaça de processo?

Nos EUA, é realmente difícil processar alguém baseado acusações envolvendo expressão, especialmente paródias ou trabalhos como esse, então não houve ameaças do tipo. Realmente, se chegasse a acontecer algo do tipo, eu diria a eles que não acho que Deus precisa ser protegido de pessoas que imaginam gatos na Bíblia… há coisas mais importantes para se preocupar!