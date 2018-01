E-reader da Barnes & Noble processado por rival - Link - Estadão

A Spring Design entrou com uma ação contra a Barnes & Noble alegando que a livraria copiou o modelo do seu e-reader, Alex, no leitor de livros digitais Nook, lançado recentemente.

O fabricante alega que havia demonstrado seu modelo de e-reader para a Barnes & Noble sob um contrato de sigilo em uma série de reuniões com executivos e que a loja teria se aproveitado para copiar o modelo.

De fato, ambos aparelhos são bem parecidos. Têm uma tela secundária colorida para navegar no site da loja, rodam sobre o sistema Android, do Google, e suas dimensões são semelhantes.

(via Venture Beat)