?É uma forma totalmente nova de comunicação?; diz criador do Yo - Link - Estadão

LOGIN | Or Arbel, criador do aplicativo Yo

Como surgiu a ideia do Yo?

Trabalhei na Mobli (empresa israelense criadora de um app com o mesmo nome) por dois anos e, em setembro de 2013, saí de lá para abrir uma startup chamada Stox.com com o Moshe (Hogeg, fundador da Mobli). Um dia ele me pediu para fazer um app que tivesse um botão para enviar uma notificação por “push” para chamar sua assistente. Eu disse a ele que não tinha tempo, mas duas semanas depois ele voltou a me pedir a mesma coisa. Então lembrei que tenho um amigo com quem só me comunico por Yo. Nunca falamos outra coisa. Demorou cerca de duas horas para eu criar o Yo.

Or Arbel criou o Yo em duas horas. FOTO: Getty Images

Qual foi o momento em que vocês decidiram investir no app?

Foi quando vimos que vários desenvolvedores de Nova York e São Francisco gostaram do app. Vim para São Francisco falar com algumas pessoas e vi que não éramos os únicos a ver potencial no Yo. Então decidi me mudar para cá para construir um negócio baseado em notificações.

Quantas pessoas trabalham no Yo?

Tenho quatro pessoas me ajudando. Estou procurando um escritório e queremos um time de dez pessoas.

Qual o modelo de negócios? Você considera colocar anúncios no Yo?

Não. Nosso modelo é oferecer uma maneira de ajudar empresas a avisar seus consumidores sobre algo, como notificar alguém quando o café está pronto ou que começou o happy hour.

Como encara as críticas ao aplicativo?

Acredito que as pessoas não entendem o Yo. É mais do que um app para perturbar seus amigos. Eu realmente acredito que é uma forma totalmente nova de comunicação, na qual a notificação é a mensagem em si. Muita gente disse que o Twitter era estúpido no começo.

Você não tem medo que os usuários se cansem do Yo?

Atualmente o app não oferece o que nós queremos, que são negócios. Uma vez que a gente desenvolva isso, o Yo terá mais valor.