E3 2017: o que esperar da maior feira de games do mundo?  - Link - Estadão

É um, é dois, E3: começa nesse final de semana a E3, principal evento do calendário de games do ano. Realizada em Los Angeles desde 1995, a feira serve como palco para que as principais empresas de videogames do planeta anunciem os consoles e, principalmente, os jogos que vão tomar as lojas nos próximos meses e anos. A feira, propriamente dita, começa só na terça-feira no Los Angeles Convention Center, mas a partir de sábado as empresas fazem suas conferências de imprensa, recheadas de novidades.

O Link, é claro, vai acompanhar as principais conferências pela internet ao vivo e te trazer os principais destaques da feira – a cobertura completa você confere aqui no site. Além disso, também teremos, depois das conferências, comentários no Facebook Live para você interagir com a gente. Agora, pra quem quer saber o que esperar da E3, preparamos este texto especial, com horários e links das conferências. FIFA novo? Call of Duty? Star Wars? Far Cry? Mario? Esses e outros jogos devem dar as caras em Los Angeles.

EA Sports Atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo será pela primeira vez a estrela de um game de futebol

Quando: sábado, 10/6, 16 horas

Uma das principais produtoras de jogos do mundo, a EA decidiu se distanciar da E3 e fazer um evento próprio em Los Angeles este ano, antes do início da feira. De resto, nada muda: a empresa deve trazer novidades de seus jogos de esportes – Madden NFL, NBA Live e claro, o game de futebol FIFA, que este ano trará o craque Cristiano Ronaldo na capa.

Além disso, duas franquias que prometem aparecer são Need for Speed, com o já confirmado Need for Speed Payback, e Star Wars, com a continuação do jogo de tiro Star Wars Battlefront 2. Battlefield 1, lançado no ano passado, pode ganhar uma expansão. Mas pode haver mais por vir: em seu site oficial, a empresa diz que terá pelo menos oito jogos no palco – logo, sobram dois títulos ainda não anunciados. Uma chance possível é a de que um deles seja um game mobile, como a EA tem anunciado em suas conferências em anos anteriores. A expectativa é de que outro seja um jogo de aventura de Star Wars produzido Visceral Games, empresa liderada por Amy Hennig (a roteirista dos três primeiros Uncharted). Há ainda quem torça por novidades da BioWare, a produtora de séries como Mass Effect e Dragon Age, atualmente sem nenhum projeto divulgado.

AP O principal anúncio da Microsoft este ano deverá ser o Project Scorpio, uma versão turbinada do Xbox One otimizada para jogos em resolução Ultra HD (4K) e realidade virtual, com direito a um processador de oito núcleos e 6 teraflops de processamento.

Microsoft

Quando: domingo, 11/6, 18h

A Microsoft já deixou claro desde o ano passado: 2017 é o ano do escorpião. Depois de trazer o Xbox One S, versão menor do Xbox One, em 2016, a empresa prometeu anunciar o Project Scorpio, uma versão turbinada do console com suporte a realidade virtual e vídeo em 4K. É a principal cartada da empresa para atrair jogadores fanáticos e recuperar terreno no mercado contra o PlayStation 4, da rival Sony, que já tem mais de 60 milhões de unidades vendidas. A expectativa é de que o console chegue ao mercado norte-americano no fim do ano por US$ 399.

Mas apenas um bom hardware não se vende sozinho – é preciso ter bons jogos para seduzir os jogadores. Do que já sabemos de outros carnavais da Microsoft, é quase certo que teremos o game de aventura Crackdown 3, e o jogo de piratas Sea of Thieves, da Rare. Além disso, seguindo a lógica do calendário, teremos Forza Motorsport 7, em mais uma edição da melhor franquia de corrida da atualidade. Jogos de terceiros, como Red Dead Redemption 2 ou até mesmo o esperado Cyberpunk 2077 (da CD Projekt Red, a produtora de The Witcher) podem dar as caras. Títulos de produtoras independentes, anunciados há muito tempo, como Cuphead, Tacoma e State of Decay 2, também devem finalmente ganhar datas de lançamentos. Ainda assim, é pouco – especialmente considerando que Phil Spencer, o chefão de Xbox na Microsoft, já disse que a apresentação será maior do que os 90 minutos usuais. Ou seja: é a hora da empresa de Redmond trazer novas franquias e apostar alto.

Bethesda O mapa da Bethesdaland, com as promessas da empresa para a E3 2017

Bethesda

Quando: segunda-feira, 12/6, 1h

Houve quem duvidasse que a Bethesda conseguisse, ano a ano, trazer anúncios relevantes para justificar uma conferência.Em suas duas primeiras apresentações na história da E3, em 2015 e 2016, a Bethesda surpreendeu, trazendo anúncios de jogos fortes como Doom, Fallout, Dishonored 2 e Prey.

Este ano, a empresa divulgou uma imagem da “Bethesdaland” que nos dá boas pistas de como deve ser sua presença na E3 2017: em destaque, aparecem áreas de Doom, Dishonored, Prey, The Elder Scrolls e Quake Champions – é bem possível esperar expansões dos três primeiros e novidades/datas de lançamento dos dois últimos. Mas há mais: duas áreas aparecem “em construção”, o que significa que teremos novidades – as principais apostas giram em torno de novos títulos das séries Wolfenstein e Evil Within. Mas nada impede que a empresa traga um game completamente novo à tona. Seria algo bem interessante.

Ubisoft Principal franquia da Ubisoft, Assassin's Creed deve voltar este ano depois de 'uma temporada na geladeira'

Ubisoft

Quando: segunda-feira, 12/6, 17h

Duas palavras definem o futuro da Ubisoft nesta E3 2017: Assassin’s Creed. Principal franquia da empresa francesa – e que a ajudou a se tornar uma das maiores publishers de games do mundo –, Assassin’s andava mal das pernas nas últimas temporadas, com jogos falhos e com pouca emoção. No ano passado, a Ubisoft decidiu colocar a franquia na geladeira para voltar com força total este ano – ou no início do ano que vem. As expectativas dos jogadores estão altas para que o novo game não seja só bom, como também seja ambientado no Antigo Egito e se foque na Maçã do Eden, item místico que é disputado nos outros games da série.

Além disso, a empresa já prometeu outros três grandes lançamentos até março de 2018, quando encerra seu ano fiscal. Serão eles South Park: The Fractured But Whole, o game de corrida The Crew 2 e Far Cry 5, que promete gerar polêmica ao mostrar seitas extremistas nos EUA. Isso pra não falar, obviamente, em um novo Just Dance? No mesmo balanço financeiro, a empresa promete outros quatro grandes jogos – um deles, uma nova propriedade intelectual – para o ano entre abril de 2018 e março de 2019. Altas expectativas.

God of War deve ser um dos principais destaques da Sony este ano

PlayStation

Quando: segunda-feira, 12/6, 22h

Em time que está ganhando não se mexe? Essa é a pergunta central para a conferência da Sony este ano: líder do mercado com mais de 60 milhões de unidades vendidas do PlayStation 4, a empresa fez grandes conferências nos dois últimos anos, cheias de jogos interessantes e fazendo barulho nas redes sociais. O problema? É que muitos desses jogos só devem sair daqui a alguns anos – Death Stranding, por exemplo, o misterioso novo projeto de Hideo Kojima ou Shenmue III, que vai ficar mesmo para o ano que vem depois de ser anunciado em… 2015. Ou seja: apesar de empolgarem, os anúncios da empresa por vezes não passam de fogos de artifício.

Para este ano, há algumas apostas interessantes: a empresa tem de mostrar novidades de Spider-Man e God of War, dois títulos que os fãs querem muito ver. É pouco provável que a empresa avance na divulgação de The Last of Us 2 – o jogo foi revelado em dezembro e não parece estar perto de sua data de lançamento. Já Gran Turismo Sport, adiado inúmeras vezes, tem que estar próximo de seu lançamento. Além disso, é possível esperar novidades vindas do Oriente, com as produtoras japonesas que tanto agradam o público do PS4. Além disso, seria interessante ver o que a empresa vai fazer com a realidade virtual. O PlayStation VR está vendendo bem, obrigado, chegando a 1 milhão de unidades vendidas. Mas e os jogos? Cadê?

Nintendo Previsto para o final do ano, o novo Super Mario Odyssey deve ser a grande estrela da Nintendo nesta E3

Nintendo

Quando: terça-feira, 13/6, 13h

A apresentação da Nintendo, mais uma vez, será não uma conferência, mas um vídeo gravado previamente, o Nintendo Direct. Depois de trazer o Switch ao mercado e ter um bom começo com jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8: Deluxe, a empresa precisa mostrar que tem jogos o suficiente para convencer os consumidores que o Switch é o presente perfeito para este Natal. Dois bons passos já foram dados: um novo Mario, Super Mario Odyssey, e a continuação de Splatoon chegam até o final do ano. Mas ainda é pouco perto do arsenal de franquias que a Nintendo pode usar para conquistar os jogadores.

O game de luta Super Smash Bros. seria uma aposta segura, enquanto um anúncio de Pokémon poderia aproveitar a nostalgia que ainda resta nos jogadores de Pokémon Go. Mario + Rabbids, um crossover do encanador com os mascotes da Ubisoft, também é esperado. Infelizmente, pouco provável é que a empresa vasculhe fundo no seu baú e traga novidades para jogos há muito aguardados pelos fãs – alguém disse Metroid? É esperar para ver.

Outros anúncios

As empresas que não realizam conferências tem duas opções: divulgam seus jogos durante os dias da feira ou fazem aparições especiais durante as conferências das donas de consoles. É o que deve acontecer certamente com jogos como Call of Duty: WWII (que recoloca a série de tiro na Segunda Guerra Mundial, obrigado!) e Red Dead Redemption 2, por exemplo. Há outros nomes fortes: Middle-earth: Shadow of War, inspirado em Senhor dos Aneis, o já citado Cyberpunk 2077 e até mesmo os dois novos jogos de Sonic, Sonic Mania e Sonic Forces. Os jogos brasileiros não ficam de fora: games como Ninjin, Pixel Ripped 1989 e Dandara devem ganhar mais detalhes na feira.