E3 termina e prevê futuro dos games - Link - Estadão

??? Sensores de movimento abrem novas formas de interação com os games

LOS ANGELES – A feira Electronic Entertainment Expo (E3), evento anual mais importante do setor de games, fechou nesta quinta-feira, 9, suas portas após uma edição marcada pelas campanhas da Nintendo, Sony e Microsoft para convencer os jogadores a incorporarem seus sensores de movimento.

Visitantes da E3 jogam o game para Kinect ‘Dance Central 2′. FOTO: Fred Pouser/REUTERS

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Até agora, os consoles como Wii (Nintendo), e os sistemas como Kinect (Microsoft) e Move (Sony) demonstraram ser muito bem-sucedidos na hora de atrair jogadores aleatórios e alavancar uma época de ouro na indústria apesar da crise econômica mundial.

Tal revolução na forma de jogar ampliou a base de consumidores dessas plataformas, mas deixou de lado o grupo que durante anos foi o principal patrocinador deste negócio, os usuários “hardcore” que buscam videogames altamente complexos e de grande resolução.

A feira E3 2011 serviu para conferir a integração dessas tecnologias em simuladores automobilísticos como Forza Motorsport 4 para Xbox 360, onde Kinect detecta os movimentos da cabeça do usuário enquanto está ao volante e esportivos como NBA 2K12 para PlayStation 3.

Movimentos. A estrela do Los Angeles Lakers Kobe Bryant foi o encarregado de conferir na apresentação da Sony na segunda-feira, 6, como os comandos Move de PS3 substituíram os tradicionais controles desse jogo de basquete.

Por sua vez, a Microsoft ataca com títulos para seu sistema sensorial (Kinect), entre os quais já apresentou Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier, Fable The Journey e Mass Effect 3 e se anunciou a coleção esportiva da Electronic Arts (EA), com previsão do Fifa 12 para Kinect.

EA foi um dos pontos fortes da apresentação da Nintendo na terça-feira, 7, onde se constatou a aterrissagem da empresa californiana no mundo do console Wii frente ao lançamento da tão aguardada segunda geração, Wii U, cujo sistema pôde ser visto pela primeira vez na feira.

O presidente da Nintendo América, Reggie Fils-Aime, comentou à agência Efe que os desenvolvedores de EA viram o potencial para seus jogos em Wii U graças às possibilidades que oferece em duas telas e não só a do televisor para interagir com o jogo.

Os consoles PlayStation Vita (acima) e o Wii U (abaixo) foram alguns dos lançamentos da E3 neste ano. FOTOS: Danny Moloshok/REUTERS e Mario Anzuoni/REUTERS

Em termos de hardware, Wii U foi o mais inovador apesar de Fils-Aime ter apontado que o que foi apresentado na E3 representa apenas “10%” do que será o novo console com previsão de lançamento para abril de 2012.

Os rumores apontam que o Wii terá gráficos em alta definição, contará com uma plataforma online e com um comando que já foi possível testar na feira, que tem forma de tablet, com touch screen e incorpora botões e joysticks.

A outra esperada revelação na E3 foi o console portátil herdeiro do PSP de Sony, batizado PS Vita, que estará nas lojas norte-americanas no fim do ano com um preço de US$ 249 para sua versão Wi-Fi e US$ 299 para o modelo com 3G.

PS Vita combina serviços disponíveis em smartphones (menos o serviço de chamadas) com touch screen, microfone, câmera frontal e traseira, giroscópio com um par de joystick e vários sistemas de botões.

A estreia de PS Vita contará com dezenas de jogos que estão em produção como Little Big Planet, Uncharted e Street Fighter x Tekken.

Em paralelo, os títulos que despertaram mais atenção entre os presentes na E3 foram as próximas sequências de conhecidas sagas como Call of Duty: Modern Warefare 3, Assassin’s Creed Revelations, Battlefield 3, Gears of War 3, Halo 4, o novo de Tomb Raider e Batman: Arkham City.

Igualmente, ganharam destaque para PC a primeira amostra de Star Wars: The Old Republic e a aposta do Xbox Kinect Star Wars.

/ EFE

—-

Leia mais:

• Produtoras de games apoiam o Wii U

• Sony promete PSN no Brasil até outubro

• Novo Wii tem controle com tela de toque

• PlayStation Vita, o novo portátil da Sony

• Kinect para gente grande

• Os desafios da E3