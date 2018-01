E3D - Link - Estadão

O comando do videogame sai das mãos e é o corpo que passa a controlar os movimentos na tela. Essa é a mensagem da última edição da E3, maior feira de games do mundo, nos EUA, que também trouxe o 3D sem óculos e jogos inéditos. (Colaborou Cido Coelho)

Kinect: seu corpo é o controle

Kinect. Foi com esse nome que a Microsoft batizou seu tão aguardado sensor de movimentos para Xbox 360. Até então chamado de Projeto Natal, o Kinect possui três câmeras que captam os movimentos dos jogadores e um dispositivo que responde a comandos de voz. Não tem controles, nem fios – para jogar, basta se movimentar em frente ao aparelho, simulando as ações das personagens. Ele também virá com uma nova função de chat em vídeo para participantes da Xbox Live.

Estão prometidos 15 jogos exclusivos para o dispositivo, que será lançado em novembro, custando entre US$ 50 e US$ 200.

Um novo modelo do Xbox 360 também foi anunciado. A versão Slim, com disco rígido de 250 GB, conexão Wi-Fi e suporte para Kinect deve chegar às lojas americanas ainda nesta semana.

E foi confirmado: até o fim do ano, o Brasil e mais sete países farão parte da Xbox Live, principal rede social global de jogadores do console.

Polichinelo

“Em vez do reconhecimento físico fluido sugerido pelas apresentações, ele precisa de gestos decisivos, largos”

Leigh Alexander, editora do site Gamasutra

Sony quer entrar na competição

A Sony também quer entrar no competitivo mundo dos sensores de movimentos. Para isso, lançou o Move, controle para PlayStation muito semelhante ao Wiimote da Nintendo. Esses controles pretendem atrair jogadores casuais.

O Move funciona por meio de uma câmera com sensor – a PlayStation Eye – que ajusta o espaço em que o jogador está localizado para deixar os movimentos do controle precisos.

A empresa prometeu que 20 jogos com tecnologia 3D serão lançados no ano que vem. Entre os já anunciados, estão: Crysis 2, Motorstorm: Apocalipse e as novas edições de Mortal Kombat e Gran Turismo 5 – título de corrida que, após quatro anos de espera, ganhou uma data certa de lançamento, 2 de novembro.

A PlayStation Network, rede com mais de 50 milhões de jogadores do console registrados no mundo e ainda não disponível no Brasil, vai ganhar um serviço pago – o PlayStation Plus – que dará acesso a conteúdos exclusivos para jogos de PlayStation e atualizações automáticas, além de demos inéditas e games gratuitos.

Precisão

“A Sony manteve o controle. Isso faz a experiência menos física do que a com o Kinect e tem muito mais precisão ”

Rory Cellan-Jones, jornalista de tecnologia da BBC

3D sem óculos da Nintendo

O novo console portátil da Nintendo é o primeiro videogame com 100% de tecnologia 3D no mundo. O 3DS dispensa o uso de óculos ou outros periféricos e possibilita que você controle a profundidade da imagem – função que ajuda o usuário ajustar melhor a imagem de acordo com seu ponto de vista.

Semelhante ao DSi, o novo portátil ganha câmera com duas lentes para tirar fotos em 3D, tela inferior sensível ao toque e sensor de movimentos.

O 3DS tem conexão Wi-Fi e pode se comunicar com outros equipamentos que estiverem na rede sem fio. Ele fará atualização automática de novos conteúdos.

Até o momento, 21 produtoras confirmaram que estão desenvolvendo jogos exclusivos para a nova plataforma.

Janelinha

“O campo de visão em que o 3D não fica fora de foco ou faz você se sentir vesgo é extremamente estreito”

Brian Crecente, editor do site Kotaku.com

Próximas fases

A E3 deste ano, além da terceira dimensão, também apostou pesado em títulos estabelecidos e jogos conhecidos até por quem não é do mundo dos games.

Michael Jackson

O homem da luva branca volta a dançar, inclusive em 3D, em um jogo ainda sem nome, para todas as plataformas – Kinect, Move, Wii, PSP e DS

The Legend of Zelda

Skyward Sword é a grande volta da série no Wii. O Wii Motion Plus poderá ser usado para movimentar a espada do herói Link. Lançamento previsto para 2011

Portal 2

Na nova versão do jogo de ação para PS3, Xbox 360 e PC, o computador GLaDOS traz novos puzzles e enigmas a serem resolvidos. Lançamento em 2011

Gran Turismo 5

Compatível com 3D, Gran Turismo 5, da Sony, é considerado o melhor simulador de corridas no videogame, com mais de mil carros

God of War

Kratos dá as caras no PSP. O jogo traz a história do Fantasma de Sparta e o motivo da mancha vermelha em sua pele. Lançamento neste ano