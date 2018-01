EA quer jogos de esportes no Facebook - Link - Estadão

A Electronic Arts, produtora dos videogames Fifa, quer criar jogos de esportes para o Facebook, depois de adquirir a Playfish por 275 milhões de dólares. A empresa pode ainda adquirir outras companhias semelhantes.

O diretor da EA Sports, Peter Moore, disse que a empresa estava aprendendo com a Playfish a construir comunidades que possam ajudá-la ativamente a melhorar os seus jogos, à medida que tenta expandir ofertas online e em meio ao declínio dos jogos vendidos em discos, para consoles.

A Playfish, uma empresa bancada por investidores de risco, produz jogos gratuitos utilizados principalmente por usuários do Facebook. Seus maiores sucessos incluem “Pet Society”, no qual os jogadores criam animais de estimação que interagem uns com os outros, e adquirem produtos virtuais para eles.

A EA, que reduziu sua projeção para o ano fiscal de 2010, este mês, em parte devido a uma queda acentuada nas vendas de jogos distribuídos via varejo para consoles no mercado europeu, foi criticada por alguns investidores pelo pagamento alto demais que fez ao adquirir a Playfish. A aquisição foi concluída algumas semanas atrás.

“Estamos aprendendo muito sobre uma experiência de jogo muito diferente daquela que estamos acostumados”, disse Moore à Reuters em entrevista.

“Usamos as redes sociais principalmente para criar ferramentas de marketing, no momento”, disse ele. “Agora, veremos como usá-las para criar jogos, trabalhando em conjunção com a Playfish.”

A EA Sports responde por cerca de 30 por cento da receita geral do grupo, que foi de 4,2 bilhões de dólares nos 12 meses até 31 de março.

Moore disse que a EA, que fracassou em uma oferta hostil de aquisição da rival Take-Two, em 2008, provavelmente procurará empresas semelhantes à Playfish para aquisição.

“Concentraremos nossa atenção em atividades de fusão e aquisição com empresas que ajudem a reforçar nossa estratégia digital”, disse.