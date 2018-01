eBay compra empresa alemã de pagamento eletrônico - Link - Estadão

Ideia é unir novo serviço de pagamento online ao já conhecido PayPal

O eBay anunciou nesta quinta-feira, 22, a compra da provedora alemã de tecnologia de pagamento eletrônico BillSafe, ampliando a atuação do site de leilões no mercado de pagamentos online.

O eBay pretende unir a BillSafe ao serviço de pagamentos online PayPal, que tem mais de 15 milhões de contas na Alemanha. Detalhes da aquisição não foram informados, mas o eBay afirmou que a transação não terá impacto material sobre suas previsões de desempenho.

