eBay considera cortar 10% do total de funcionários; diz jornal - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

NOVA YORK – O eBay está planejando cortar cerca de 3 mil pessoas do seu quadro de funcionários no começo do ano que vem, enquanto se prepara para fazer a cisão da unidade de pagamentos PayPal. As informações são do Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o planejamento da companhia.

“Estamos focados em administrar o negócio e preparar o eBay e o PayPal para o sucesso como companhias independentes”, disse a porta-voz do eBay Amanda Miller, recusando-se a comentar especificamente se a companhia está considerando demissões em massa.

Se confirmadas, as demissões atingiriam 10% do quadro de funcionários da empresa.

Os cortes devem ser localizados na divisão de plataforma da companhia, de acordo com o jornal.

A cisão, anunciada em setembro, destaca o crescimento em desaceleração do tradicional negócio de plataforma do eBay.

/ REUTERS