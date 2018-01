EBay espera crescimento de 80% na China - Link - Estadão

O eBay disse nesta sexta-feira, 10, que espera um crescimento do comércio online na China de cerca de 80% este ano, atingindo US$ 4 bilhões, conforme o ingresso de empresas menores que querem exportar seus produtos.

“Existem enormes oportunidades para as pequenas e médias empresas venderem fora da China”, disse à agência Reuters o presidente do eBay, John Donahoe, em um evento na China organizado pela Alibaba, controladora do principal site de comércio eletrônico da China, o Taobao.com.

—-

“A internet possibilita que os fabricantes vendam diretamente aos consumidores fora da China”, disse.

Ele acrescentou que o comércio por telefones celulares é outra área de rápido crescimento para o eBay, e que a empresa espera ter um volume de US$ 1,5 bilhões em vendas a partir do seu aplicativo para iPhone este ano.

O presidente do eBay disse ainda que os pagamentos pelo serviço da empresa PayPal devem chegar a um recorde de US$ 500 milhões apenas em transações realizadas pelo celular neste ano.

(REUTERS)