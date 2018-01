Ebay oferece US$ 1;96 bilhão por empresa - Link - Estadão

O site de leilões eBay informou nesta segunda-feira, 28, que planeja comprar a empresa de comércio eletrônico GSI Commerce por US$ 1,96 bilhão em dinheiro.

A companhia informou ter feito oferta aos acionistas da GSI de US$ 29,25 por ação, prêmio de 50,9% sobre a cotação de fechamento do papel na sexta-feira.

As ações da GSI disparavam cerca de 50%, enquanto as do eBay caíam 2,6%.

A GSI detém negócios como os sites Rue La La, que oferece cupons de desconto para produtos e serviços, e ShopRunner, site de compras isentas de frete.

A companhia também fornece tecnologia e serviços de pagamento e atendimento ao cliente para outros sites de comércio eletrônico.

O presidente-executivo do eBay, John Donahoe, afirmou em comunicado que o negócio ajudará a companhia a conquistar mais compradores e vendedores.

O eBay afirmou ainda que a aquisição, cuja conclusão deve ocorrer no terceiro trimestre deste ano, terá pouco efeito na previsão de lucro ajustado para 2011, mas que irá favorecer os ganhos do ano que vem. A empresa informou que o negócio terá impacto negativo no lucro líquido de 2011 de entre US$ 0,30 e US$ 0,34 por ação.

A GSI pode solicitar até 6 de maio que outras partes interessadas apresentem ofertas pela companhia.

