Ebay quer desenvolver aplicativos - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – O eBay está organizando uma nova unidade para atrair desenvolvedores e comerciantes, à medida que a companhia tenta reproduzir o sucesso da plataforma iOS, da Apple, no mundo do comércio eletrônico.

O principal negócio do eBay ainda é o site de negociações entre clientes e vendedores Marketplaces. A outra grande divisão da empresa é a de pagamentos online PayPal. A companhia adquiriu a GSI Commerce mais cedo este ano, adicionando uma terceira unidade.

Mas um quarto negócio chamado X.commerce emergiu nos últimos meses. O site da unidade, X.com, ressuscita o nome usado pelo PayPal no início da empresa, quando ela se uniu a um sistema de pagamentos concorrente batizado de X.com.

A X.commerce está tentando persuadir desenvolvedores externos a criar aplicativos para comerciantes que querem vender mais itens online.

Os aplicativos podem ser projetados para rodar no Marketplaces, do eBay. E também podem incluir métodos de pagamento do PayPal, assim como operar em conjunto com sites desenvolvidos pela Magento, empresa de software de comércio eletrônico de código aberto que o eBay adquiriu em junho.

Quanto mais úteis forem os aplicativos feitos pelo X.commerce, mais provável será que comerciantes usem o Marketplaces, a tecnologia do PayPal e os serviços de comércio eletrônico da GSI.

“A ideia é monetizar indiretamente os principais ativos do eBay: PayPal, GSI e Marketplaces”, disse Matthew Mengerink, veterano do eBay que dirige a nova divisão.

O eBay tem cerca de 725 mil desenvolvedores registrados em seus diversos programas e há cerca de 4.600 aplicativos da Magento ativos no X.com, ante 3.800 no início do ano passado, segundo a Mengerink.

