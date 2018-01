eBay vende 65% do Skype. Mau negócio? - Link - Estadão

O eBay, que é dono do Skype desde 2005 (quando o comprou por 4,1 bilhões de dólares), vendeu 65% da empresa para um pequeno grupo de investidores, por 1,9 bilhão de dólares. Os outros 35% continuam com o eBay. Na ponta do lápis, parece uma perda enorme de dinheiro.

Mas basta analisar a questão para perceber que não é uma manobra tão impensada. A empresa de leilões virtuais nunca encontrou uma maneira apropriada de integrar o serviço oferecido pelo Skype aos seus serviços principais.

Dizer que o eBay saiu perdendo é uma análise simplista, porque o grupo continuou sendo bastante lucrativo desde sua aquisição (e o eBay embolsou todo esse dinheiro). Talvez colocar o Skype na mão de um grupo de investidores independentes possa ser, de fato, mais vantajoso para o próprio eBay, que se livra de um negócio independente demais de suas atividades principais, e para a empresa que, uma vez independente de um modelo de negócio, pode desenvolver outras iniciativas.