Ecad nas nuvens - Link - Estadão

Entidade que arrecada direitos autorais de músicas cria novo sistema para identificar a programação das rádios

Em meio a uma pressão cada vez mais crescente na CPI da Câmara (leia aqui), o Ecad lança ferramentas para tentar otimizar sua arrecadação de direitos autorais no País. A principal é a Tec Cia Rádio, software de reconhecimento de músicas que analisa automaticamente tudo que foi tocado em rádios. Segundo José Pires, gerente de TI do Escritório, o novo sistema identifica toda a cadeia produtiva da música – autores, intérpretes, etc. – e ajuda na distribuição dos recursos coletados.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Esse projeto traz ao Ecad vários benefícios: aumento de produtividade, da confidencialidade, escalabilidade. O primeiro ganho é que terá toda a operação disponibilizada internamente”, diz. O sistema capta sinais de rádio em capitais e envia os dados para a sede do Ecad, no Rio de Janeiro. “Até o final do ano estaremos em 13 capitais”, diz Pires. Outros países operam com tecnologias parecidas, mas a brasileira é a única que identifica músicas em formatos analógicos – vantagem para coletar recursos em um país coberto por tantas rádios AM. “O diferencial do produto é captar e identificar execuções analógicas. Fazer identificação em rádio digital não tem mistério”, diz.

(Clique na imagem para ampliá-la)

—-

Leia mais:

• No meio de uma CPI

• ‘Link’ no papel – 24/10/2011