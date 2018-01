Eco-reforma na sede do Twitter - Link - Estadão

No quartel general do serviço de micro-blogging, as coisas ficaram mais bonitas – e mais ecologicamente corretas. A designer Sara Williams (@sara, mulher de Evan Williams, um dos criadores do Twitter) foi a responsável pelo novo design da sede do Twitter. A empresa queria criar um abiente de aspceto saudável, então ela escolheu tintas, móveis e materiais com poucos ou nenhum componente orgânico volátil, os VOC, em inglês. Some isso aos materias reaproveitados e a nova cara da sede do Twitter chega em boa hora para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é nesse sábado, 5 de junho.

Mais fotos da nova cara da sede estão disponíveis aqui.