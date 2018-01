Ecofont; a fonte sustentável - Link - Estadão

A onda de sustentabilidade acaba de chegar ao mundo das fontes. Com a promessa de ajudar na economia de tinta na impressão, uma agência de comunicação holandesa lançou a Ecofont, fonte que promete economizar até 20% de tinta. A letra é baseada em Vera Sans, mas tem o interior vazado.

Segundo o site, a agência Spranq teve a idéia de criar uma fonte ‘sustentável’ e testou várias maneiras de economizar tinta: letras finas, letras totalmente vazadas, letras com estrelas e triângulos no interior. O melhor resultado veio com os pequenos círculos vazados da Ecofont.

O Link testou e percebeu que a leitura Ecofont fica bem fácil nos tamanhos grandes – mas, quando reduzida, a qualidade fica baixa. Quando impressa, o texto em Ecofont fica em tons de cinza – não muito diferente da impressão em baixa qualidade. A empresa, aliás, recomenda que para otimizar o uso de tinta a impressora esteja sempre configurada no modo rascunho.

O download da Ecofont é gratuito. Segundo a Spranq, os melhores resultados foram observados em OpenOffice e Word 2007. A empresa também recomenda que a fonte seja utilizada pelo menos no tamanho 9 ou 10 pt.