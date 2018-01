Economia da cultura e legislação no Fórum de Cultura Digital - Link - Estadão

Hoje acontece o Seminário de Economia da Cultura Digital, que terá a participação do advogado Ronaldo Lemos (FGV-RJ), da coordenadora de Economia da Cultura do MinC, Juliana Nolasco, do economista da PUC-SP Ladislaw Dowbor, de Paulo Capilé, do Circuito Fora do Eixo, e do espanhol Daniel Granados, da Produciones Doradas.

Logo depois, o Ministério da Justiça apresentará um balanço das propostas para o Marco Civil da Internet, que está em consulta pública desde o dia 30 de outubro. Vai ser uma boa chance de saber o que é que os internautas brasileiros querem da internet – e, claro, se o formato inovador de consulta pública colaborativa está dando certo.

Para fechar o dia, haverá shows do Teatro Mágico, do grupo espanhol Tarántula, Mini Box Lunar e do grande Jorge Mautner.

O Link está lá – você acompanha tudo aqui pelo blog e pelo Twitter, através da hashtag #culturadigital.

Para assistir as apresentações do Seminário ao vivo, clique aqui.