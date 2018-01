Economia lenta não altera metas da TIM - Link - Estadão

Segunda maior operadora de telefonia celular do País mantém plano de investir R$ 10,7 bilhões

SÃO PAULO – A TIM Participações manteve o plano de metas de três anos, apesar da fragilidade da economia brasileira, que tem atingido a confiança do consumidor, disse nesta quarta-feira, 31, o presidente-executivo da companhia, Rodrigo Abreu.

A segunda maior operadora de telefonia celular do Brasil manteve a perspectiva de investir R$ 10,7 bilhões no período, sendo R$ 3,6 bilhões em 2013.

“Acredito que o planejamento é bastante viável e racional. A grande diferença que pode ocorrer para o ano que vem e para 2015 é sobre como alocar esse capex (investimento)”, disse Abreu em teleconferência com analistas.

“O ambiente econômico tem algum impacto no consumo e esse impacto existiu no segundo trimestre, mas não houve redução dramática no crescimento do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)”, afirmou o executivo, que foi eleito para presidir a operadora em fevereiro.

Na véspera, a TIM divulgou que teve lucro líquido de R$ 385,6 milhões no período, alta anual de 12% e acima do esperado pela média do mercado. O Ebitda teve alta ligeira de 1,8%, para R$ 1,23 bilhão.

O executivo afirmou que, entre os projetos em que a TIM está trabalhando, está a reestruturação das operações da unidade fixa Intelig, que deve ser concluída até o final do ano e focará a operação em ofertas de produtos e clientes rentáveis.

A expectativa de Abreu, é que a estabilização na queda das receitas do segmento fixo da TIM –que inclui Intelig, telefonia fixa e fibra óptica– ocorra ao longo do segundo semestre. No segundo trimestre, o segmento apurou queda de 3% no faturamento sobre os três primeiros meses do ano. Na comparação anual, houve recuo de 31%.

A TIM espera atingir 1 milhão de residências com oferta de serviços de Internet rápida via fibra óptica até o fim de 2013, após alcançar 800 mil ligações até junho.

Além da fibra, a TIM também está apostando na tecnologia de “small cells” para melhorar sua cobertura de telefonia celular e de banda larga sem fio, disse Abreu.

“Vai ser componente bastante importante no futuro da cobertura”, disse o executivo, citando que o sistema, que permite maior velocidade de implantação de infraestrutura e faz parte do plano de investimento para 2014.