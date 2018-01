'Economist' no iPad - Link - Estadão

A revista britânica The Economist será veiculada a partir desta semana no iPhone e no iPad, além de ganhar uma versão em áudio, informou a publicação nesta sexta-feira, 19.

Para ter acesso ao conteúdo da revista, incluindo gráficos, mapas e imagens, os usuários devem baixar um aplicativo na App Store (a loja virtual de aplicativos da Apple).

Por meio da ferramenta, todas as matérias estarão disponíveis ininterruptamente, inclusive quando não haja conexão com a internet.

A The Economist também colocará à disposição dos leitores uma versão em áudio com a íntegra das reportagens publicadas na edição impressa. Cada número estará disponível para download todas as quintas-feiras a partir das 19 horas do horário de Brasília.

Os assinantes da revista terão acesso aos lançamentos, mas deverão se registrar na internet para poder receber os serviços. Já os demais leitores poderão conferir cinco números gratuitos, incluindo a versão em áudio.

/ EFE