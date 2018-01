Edição digital do ‘Estado’ agora está nos smartphones - Link - Estadão

DANIEL TEIXEIRA|ESTADAO Na mão. Usuário pode comprar edições avulsas do jornal

Os leitores do Estado agora podem ler a edição digital do jornal também em seu iPhone ou smartphone com sistema operacional Android. Isso é possível por meio do novo aplicativo Estadão – Edição Digital, que está disponível gratuitamente a partir de hoje nas lojas de aplicativos App Store e Google Play.

O novo aplicativo permite comprar e ler todas as edições impressas do jornal em formato digital, incrementada com recursos interativos. Ele também dá acesso ao Estadão Noite, edição liberada às 20h de segunda a sexta, disponível gratuitamente por tempo limitado.

Com o aplicativo Estadão – Edição Digital, o usuário é notificado sempre que uma nova edição fica disponível para leitura. Quem já é assinante pode baixar as edições digitais do jornal para ler quando estiver sem conexão com a internet. Quem não é assinante pode comprar edições avulsas por meio do aplicativo.

“Com a oferta da edição digital para smartphones, o Estadão mostra mais uma vez que está alinhado com as principais tendências”, diz o editor executivo de conteúdos digitais do Estado, Luis Fernando Bovo.

Digital. O Estado já oferecia duas opções exclusivas para usuários de dispositivos móveis: o Estadão Premium e o Estadão Noite. A versão premium do jornal permite acessar diariamente o jornal impresso na íntegra no tablet, com complementos informativos, como galerias de fotos e botões que redirecionam o leitor para o portal. Com uma navegação simplificada, o usuário pode tocar sobre as manchetes para acessar as páginas com a notícia completa.

Já o Estadão Noite traz análises do noticiário feitas por colunistas do jornal e convidados sobre diversos temas para auxiliar o leitor a compreender os principais acontecimentos do dia. Além disso, a edição também oferece conteúdos multimídia, como vídeos produzidos pela TV Estadão e uma galeria de fotos com imagens do dia. O leitor também recebe as principais manchetes da edição do jornal que chega às bancas no dia seguinte.

Pioneirismo. O novo aplicativo para smartphones traz a mesma experiência da versão para tablets. Apostando na tendência de consumo de notícias em dispositivos móveis, o Estado foi o primeiro jornal brasileiro a ter uma versão específica para tablets, lançada em abril de 2010, mesmo dia em que o iPad chegou às lojas dos EUA.