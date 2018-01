Ediouro terá acervo completo no Google Books - Link - Estadão

Ediouro terá acervo completo no Google Books

A editora Ediouro fechou um acordo inédito no Brasil com o Google para digitalizar todo o acervo de 10.100 títulos e disponibilizá-los no site Google Books. O processo começará em novembro e deverá levar cerca de 3 meses até que o catálogo completo esteja disponível no site de buscas de livros.

15/10/2009 | 18h38

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo