Edital de leilão 4G deve sair na próxima semana - Link - Estadão

Leilão de faixa de 700 Mhz é a mais atraente para as empresas. FOTO: Estadão

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve publicar na próxima semana o edital do leilão da frequência de 700 MHz de quarta geração (4G), disse à Reuters uma fonte do governo que trata do assunto.

A expectativa, segundo a fonte, é que na quarta-feira da próxima semana o Tribunal de Contas da União (TCU) dê seu aval ao documento. “A informação que temos é de que (o TCU) vota na semana que vem. Assim, o edital seria publicado também na semana que vem”, disse a fonte que pediu para não ser identificada.

Os valores dos preços mínimos para as licenças que serão leiloadas somente serão oficialmente conhecidos quando da publicação do edital.

Valor do 4G

O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal não pretende adiar o leilão de licenças de 700 MHz para a telefonia celular de quarta geração (4G) e que espera arrecadar 8 bilhões de reais com a disputa.

“Estou contando com os 8 bilhões de reais este ano”, afirmou o secretário a jornalistas. Operadoras de telefonia defendem há meses um adiamento do leilão 4G, previsto para acontecer em setembro.

O governo resiste à ideia porque precisa de recursos para aumentar seu caixa e tentar cumprir a meta de superávit primário deste ano, de 99 bilhões de reais, ou 1,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

