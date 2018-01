Edital do leilão 4G pode sair em dezembro - Link - Estadão

Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, diz que governo deve publicar o edital até dezembro

BRASÍLIA – O edital para o leilão de frequências 4G para serviços de telecomunicações sem fio ficará pronto nas próximas semanas, segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.

Bernardo disse a jornalistas nesta segunda-feira, 7, que o edital deve trazer exigências para que as empresas tenham serviços 4G disponíveis nas cidades-sede da Copa das Confederações, em 2013, e nos demais municípios que receberão jogos da Copa do Mundo, em 2014.

“Nós não estamos fazendo leilão para arrecadar, mas para garantir oferta de serviço com prazo menor e com abrangência grande, com a qualidade que é devida”, disse Bernardo.

“Até dezembro deve estar pronto a proposta de consulta pública”, acrescentou.

O diretor-geral da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, que assumiu o comando do órgão regulador nesta segunda, afirmou que o leilão 4G ocorrerá até o final de abril de 2012.

