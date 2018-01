Editora cria projeto para imprimir a Wikipedia - Link - Estadão

SÃO PAULO – Atire a primeira pedra quem nunca passou horas e mais horas navegando entre links e artigos da Wikipedia, aprendendo e buscando novas informações. Agora imagine uma versão impressa desse material todo que você leu. Pois é justamente isso que uma editora alemã chamada PediaPress está tentando fazer.

Através de um financiamento coletivo na plataforma Indiegogo, a editora busca arrecadar US$ 50 mil para imprimir uma versão integral de todos os artigos presentes na versão em inglês da Wikipedia.

De acordo com a previsão da empresa, todos os verbetes juntos devem se concentrar em um material que teria mil volumes, com 1,2 mil páginas cada, tendo de ser dispostos ao longo de uma estante de 10 metros de largura e 2,5 metros de altura – o que é bem mais do que a estante onde a sua a avó devia guardar a Barsa. Cada livro teria páginas numeradas continuamente, de maneira que a última página seria a de número 1.193.014.

Cada volume da Wikipedia teria capa dura e seria impresso em preto e branco, em páginas que teriam três colunas e papel ecologicamente aprovado. A intenção da PediaPress é expor o material na feira Wikimania de Londres, que acontece em agosto de 2014.

Com os US$ 50 mil, seria possível imprimir os mil livros, além de fabricar a estante e transportar a exposição desse material para o Barbican Center, onde acontecerá a Wikimania. Caso a campanha arrecade mais fundos que o necessário, a editora planeja imprimir a atualizações em tempo real do material com novas páginas na exposição, mostrando o poder de atualização da Wikipedia, além de versões a cores e uma turnê do material pelo mundo.