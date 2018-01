Edward Snowden fala ao público da SXSW - Link - Estadão

SÃO PAULO – O ex-agente norte-americano Edward Snowden faz neste momento uma participação virtual no festival South by Southwest (SXSW). Snowden, que encontra-se foragido e é chamado de “o homem mais procurado do mundo” por ter exposto um vasto esquema de vigilância do governo dos Estados Unidos, falou em frente de uma imagem da constituição americana e agora responde a perguntas do público.

Conversando com dois debatedores, o ex-agente discutiu o impacto dos vazamentos de documentos e ações da Agência de Inteligência americana (NSA) e colocará em pauta a fragilidade da privacidade do cidadão. Os debatedores são Christopher Soghoian e Ben Wizner, diretores da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU).

Encriptação

Snowden comentou sobre a necessidade de as pessoas e empresas usarem comunicação ponta a ponta com encriptação. “A NSA está tacando fogo no futuro da internet”, disse, ao comentar o alcance das práticas de monitoramento da agência de inteligência americana.

“Empresas como o Google não estão interessados em encriptação porque isso arruinaria o modelo de negócios dele”, disse.

A dificuldade de se usar ferramentas de encriptação hoje foi levantada. A dupla de diretores da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) lembrou que o jornalista Glenn Greenwald não conseguia usar PGP, popular ferramenta de encriptação para e-mail, citada como “difícil” de se usar. “Tor, PGP, etc, precisam ser ferramentas faceis de se usar”, disse Christopher Soghoian a Ben Wizner.

Tim Berners-Lee

O criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee enviou uma mensagem ao debate, agradecendo Snowden. “Muito obrigado. Suas ações foram de profundo interesse público”, disse.

Após receber aplausos, Berners-Lee perguntou que tipo de sistema ele desenharia para o governo. Snowden respondeu que seriam necessários fiscalizadores. “Alguém que vigiasse o Congresso. Se não formos informados, não podemos consentir com esse tipo de política [de monitoramento em massa]“.

Segurança geral

Soghoian também recebe aplausos após dizer que, “gostem de Snowden ou não”, a série de vazamento de documentos da agência de inteligência americana “melhorou a nossa segurança na internet”, referindo-se ao fato de que Google e Yahoo anunciaram que suas comunicações passariam a ser criptogradas.

“Muitas das ferramentas que usamos hoje são de empresas de publicidade. Elas foram feitas para facilitar a abertura de dados por terceiros”, diz Snowden. “Todo cidadão tem algo a perder com interferência do Estado ou de empresas nas comunicações privadas.

Sobre encriptação, Snowden explicou que “há passos básicos” a serem seguidos. “É o teste de Glenn Greenwald”, referindo-se à capacidade de pessoas comuns passarem a usar ferramentas encriptadas, citando talvez a mais popular de todas: Tor.

“Hardwares encriptados [como um celular, por exemplo] deixa você muito, muito mais seguro. A NSA ainda pode te pegar, mas a vigilância em massa diminui”, diz, acrescentando que “se o governo realmente quiser entrar no seu computador, ele vai dar um jeito.”

“Encriptação funciona, é a nossa defesa contra as magias negras do reino digital,”, insiste. “A maior prova disso é que os Estados Unidos tem uma equipe enorme tentando descobrir onde eu estou e eles não conseguem.”

Entre os temas do SXSW, a preocupação com privacidade é grande destaque desta edição. O festival começou nesta sexta-feira, 7, o festival de música, filme e cultura digital em Austin, Texas, nos Estados Unidos.

O mundo está mais seguro

Próximo do fim da conversa, Snowden disse que “queria informar o público” sobre o trabalho da NSA. “Isso para que vocês pudessem decidir sobre o que nós deveríamos estar fazendo.”

Aplaudido, Snowden agradeceu. “O público se beneficiou. O governo se beneficiou. Toda a sociedade se beneficiou”, disse. “Eu fiz um juramento para apoiar e defender a Constituição americana, e eu a vi sendo violada em uma escala massiva.”

O resultado, conclui, é um mundo mais seguro, acredita. “Apesar do que está acontecendo comigo, isso é algo que todos tinham o direito de saber.”

Veja como foi a transmissão do painel de Snowden: